https://static.news.ru/photo/e924e1c4-b9b0-11e9-af81-fa163e074e61_660.jpg Аляска Фото: Robert Haasmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Запечатанную бутылку с посланием времён СССР обнаружили на Аляске. Находку сделал местный житель Тайлер Иванов и попросил помощи в переводе с русского в своём Facebook.

Записка датирована 20 июня 1969 года. Автор послания передал потомкам «сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства» с плавбазы «Сулак». О найденной бутылке он попросил сообщить экипажу во Владивостоке, пишет « Ридус ».

Ранее привет будущим поколениям из 1913 года нашли в Новом Орлеане. «Капсула времени» находилась под снесённым памятником генералу Конфедерации Пьеру Гюставу Тутану де Борегару. В послании были найдены памятные вещи, включая фотографию генерала Роберта Ли и президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса. Потомкам предназначались также деньги, флаги, медали и ленты, писал News.ru.