«Ответ безумным прибалтам»: эксперт о переброске «Кинжалов» в Калининград Военный эксперт Пылаев назвал политическим жестом переброску самолетов МиГ-31 с «Кинжалами» в Калининград

Фото: Министерство обороны РФ

Переброска истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на территорию Калининградской области является политическим жестом, заявил в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Экспертный Союз» Александр Пылаев. По его словам, Москва таким образом хочет оказать давление на Вильнюс из-за проблем с транзитом грузов.

Также журналист предположил, что данные меры могут повлиять на политику Эстонии и Латвии, которые находятся по соседству с Литвой. Ранее власти этих стран приняли решение о сокращении выдачи туристических виз россиянам.

Тут надо понимать, что переброска трех самолетов МИГ-31 с гиперзвуковыми ракетами воздушного базирования «Кинжал» — это абсолютно политический жест в ответ на достаточно дурную политику прибалтийских стран, так как самолеты спокойно могут выполнять те же самые задачи, вылетая и из Петербурга. Также данное мероприятие призвано надавить на Литву в вопросе транзита грузов в Калининград. Также это и напоминание безумным Эстонии и Латвии, — заявил Пылаев.

Ранее стало известно, что литовский Шяуляй банк, через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях. Представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене отметила, что расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, клиенты были оповещены об этом заранее.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает решать проблемы с транзитом грузов в Калининград путем переговоров.