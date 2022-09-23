Политруки по-американски: пилотов ВВС США научат гендерному разнообразию Пентагон берет на вооружение систему идеологической подготовки Советской Армии. Но в другом смысле

Фото: Michael Singley/U.S. Navy

Пентагон принял новую учебную программу для пилотов американских ВВС пока в виде рабочей концепции. Об этом сообщило руководство Академии военно-воздушных сил США (Air Force Academy, или AFA). Чтобы американские вооруженные силы могли успешно вести боевые действия, основным фактором теперь предлагают считать не наличие передового вооружения или высокий уровень боевой подготовки, а подготовку личного состава в духе политкорректности и равенства. NEWS.ru проинспектировал методичку для пилотов, чтобы понять, как опыт Советской армии по идейной подготовке военнослужащих преломился в современных американских реалиях.

Главным условием успешного прохождения обучения будущих боевых пилотов в Академии ВВС США отныне будет считаться не налет часов, не знание авионики и не умение вести машины по приборам, а безукоризненное употребление гендерно-нейтральных слов. Это не анекдот, а распоряжение, которое руководство базирующегося в Колорадо-Спрингс учебного заведения Пентагона издало на этой неделе.

В частности, курсантам приказано избегать слов, которые четко обозначают принадлежность к тому или иному полу. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд: в США официально признано существование не двух полов (как в большинстве недемократических стран мира), а более десятка. Соответственно, курсанты должны обучиться моментально вычленять в уме неправильные существительные (неправильные глаголы англоязычные люди обучаются употреблять еще в младенческом возрасте), дабы не оскорбить половую самоидентификацию собеседника, чей пол не всегда можно определить по внешнему виду.

Разнообразие и инклюзивность подразумевают навык обращать внимание на личные качества курсантов и граждан в целом, а не на их половую принадлежность. С этой целью следует признать нежелательным употребление слов, имеющих четко выраженную гендерную окраску, таких как «мать» и «отец», — предписывается в методичке, опубликованной на сайте AFA.

Фото: Biden Transition/Global Look Press Первая трансгендер-адмирал США Рейчел Левин.

Методичка под названием «Разнообразие и инклюзивность: что это и почему это важно для нас» (D&I) разъясняет: многие курсанты поступили в академию из семей, где и у них не было традиционных отцов и матерей и где их воспитывали две мамы, два папы а так далее (учитывая число признаваемых в США полов, количество возможных вариантов составляет трехзначную цифру). Соответственно, употребление гендерно-окрашенных слов может вызывать у боевых товарищей ощущение фрустрации, чувство собственной неполноценности и прочие негативные эмоции, недопустимые в коллективе.

В документе приводится список конкретных «правильных» слов, которые рекомендуется употреблять вместо неполиткорректных.

Слова «мать» и «отец» следует заменять на «родители» или «опекуны». «Люди» или «вы» — вместо «ребята» или «девчонки». «Партнер» — вместо «друг» или «подруга», — говорится в методичке.

Необходимость «стереть цвета» в вооруженных силах инициаторы нововведения объясняют тем, что Америка «подвергается макроагрессии со стороны всего мира». Чтобы успешно ей противостоять, американским военным необходимо «в максимальной степени внедрить разнообразие во все аспекты их повседневной жизни».

Программа обеспечит выпуск из Академии лидеров, способных возглавить боевые подразделения, личный состав которых будет в состоянии воспринимать самые прогрессивные тренды, и тем самым повысит их боевую эффективность и обеспечит победу в будущих конфликтах. Полная гомогенность личного состава сделает наши войска непобедимыми, — уверяют авторы D&I.

Фото: Nathan Lipscomb/U.S. Air Force

Отныне слушатели академии будут должны прикреплять к военной форме на левый рукав пурпурные ленточки, что означает их участие в программе D&I. Такие курсанты получают право и обязанность вовлекать в программу новоприбывших сокурсников, которым еще только предстоит забыть слова «мама» и «папа».

Инициатива поставить внедрение разнообразия и нейтральности во главу угла боевой и политической подготовки американских военных неминуемо отразится на боеспособности армии США, если эти требования будут исполняться на практике. Скептики опасаются, что вместо укрепления боевого братства программа D&I создает отдельную параллельную вертикаль командования, а в условиях реальной войны это приведет к неразберихе и катастрофическим последствиям для армейских подразделений.

Так, профессор AFA и член подкомитета Конгресса США по боевой подготовке вооруженных сил республиканец Майк Вальц (сам прошедший через Афганистан) указывает на сходство этой инициативы с традициями Советской армии (или ныне здравствующей Народно-освободительной армии Китая). Там политическая подготовка была не менее, а возможно, более важной, чем боевая, и начальники политотделов имели равный вес в принятии решений с командирами частей и подразделений (та самая параллельная вертикаль командования). То есть, по сути, Пентагон сегодня принимает на вооружение практику противника, разбитого в холодной войне (правда, разбитого не на поле боя).

Обратите внимание, что эмиссары программы D&I будут носить специальные знаки различия в виде пурпурных ленточек. Это в точности то же самое, как было у большевистских политкомиссаров в Красной армии или какие сейчас носят начальники политотделов в НОАК. И это очень тревожное сходство. Вместо того чтобы тратить время на боевую подготовку, курсанты тратят его на изучение подобной ерунды. Войны выигрываются не отказом от употребления каких-то слов, а мастерством военнослужащих, — беспокоится Вальц.

Конгрессмен обещает, что если республиканцы получат большинство в Конгрессе после предстоящих в ноябре выборов, они немедленно отменят программу D&I как наносящую ущерб обороноспособности Соединенных Штатов.

Вальц утверждает, что его беспокойство разделяет и множество самих курсантов, причем не только в AFA. Например, дискомфорт с учебной программой высказывают слушатели академии West Point (штаб-квартиры стратегических сил США), где читается курс «Что означает быть белым и как правильно относиться к гневу со стороны белой расы». Слушатели не раз выражали тревогу, что подобные лекции не укрепляют единство военных коллективов, а напротив, разжигают расовую неприязнь внутри них.

Фото: James A. Richardson Jr./U.S. Air Nation Guard

Практика введения в войсках политических «комиссаров», как бы эти должности ни назывались, это палка о двух концах, сказал NEWS.ru военный эксперт Александр Михайлов.

Здесь важно не выплеснуть с водой и ребенка. В каком-то объеме идеологическая и воспитательная работа в войсках наверное вестись, конечно, должна, как и в любом большом коллективе, где важно поддержание и укрепление горизонтальных связей. Однако когда речь идет именно об армейских коллективах, здесь всегда существует риск возникновения параллельных командных вертикалей, что может приводить к двоеначалию и конфликтам, если политкомиссары начинают вмешиваться в область ответственности боевых командиров. У замполитов в критической ситуации может появиться соблазн принимать на себя командование, если им покажется, что командиры отступают от правильной идеологической линии. Для армейских частей в реальной боевой ситуации это в самом деле может закончиться катастрофой. Александр Михайлов глава Бюро военно-политического анализа

Как писал NEWS.ru, на прошлой неделе против дискриминации в отношении белокожих американцев выступили преподаватели университета A&M в Остине, столице штата Техас. Они подали в суд на ректорат, требуя признать противоречащей конституции практику, когда приоритет при замещении вакантных должностей отдается не по профессиональным качествам кандидатов, а по их принадлежности к этническим меньшинствам.