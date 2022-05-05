«Отказ от истории»: в Челябинске оценили действия Казахстана ко Дню Победы Член общественной палаты Елена Скорнякова осудила отказ Казахстана от символики 9 Мая

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия стран, изменяющих названия памятных мероприятий ко Дню Победы и запрещающие георгиевские ленты в преддверии праздника 9 Мая, символизируют отказ от своего вклада в историю, от подвига и преемственности, заявила в беседе с NEWS.ru председатель Совета Уральского межрегионального отделения Елена Скорнякова, комментируя ряд принятых решений в Казахстане о переименовании «Бессмертного полка» и отказе от георгиевской ленты на время праздничных мероприятий.

Стало известно, что в Алма-Ате организаторы мероприятия в честь Дня Победы назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой», а акцию «Бессмертный полк» во всём Казахстане переименовали на «Поклонимся героям».

Комментируя ситуацию в Казахстане, она напомнила о документальной значимости подписанного акта капитуляции Германии и также подчеркнула, что народ Казахстана во Второй мировой войне внёс существенный вклад в победу и среди них есть герои СССР. По её словам, нынешние меры в отношении Дня Победы перечёркивают все эти подвиги, «лишь бы поперёк нашей стране».

Мне совершенно непонятно, как вообще можно переименовывать День Победы и связанные с ним мероприятия, это просто-напросто означает отказ от подвига, от преемственности, от своего вклада в победу, тем более в то время, когда Казахстан, как «тыловая» республика бывшего Советского Союза, внесла значительный вклад в общую победу, — сказал она.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что георгиевская лента стала «символом войны», поэтому властям Молдавии пришлось её запретить ради безопасности молдавского общества. Она отметила, что лента не была символом победы до 2009 года. По словам политика, власти страны не могли допустить, чтобы граждане Молдавии ходили с подобными символами по улицам городов.

Военные парады 9 мая пройдут в 28 российских городах. Участие примут около 65 тысяч человек, свыше 460 воздушных судов, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. В параде на Красной площади в Москве примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, а также 77 летательных аппаратов.