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Отели в Турции могут закрыть из-за шведского стола для россиян

22:48, 16 июля 2021
Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press
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Турецкие отели, которые при пандемии коронавируса переходят на обслуживание в формате привычного шведского стола, могут быть оштрафованы или закрыты. Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что желание российских туристов самим накладывать себе на тарелки еду, как это было прежде на шведских столах, нарушает правила, установленные сейчас в Турции.

Если в ходе проверок со стороны Министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто. На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты, — отметил Чорабатыр.

Ранее стало известно, что россиянка, которая из-за закрытой в апреле Турции полетела в Адлер, рассказала о некоторых особенностях отдыха в России и отличии шведского стола по-русски от турецкой системы All inclusive. Собственно, отель был неплохим, прямо на первой линии «с прекрасным видом на море». Но сочинская версия шведского стола её очень разочаровала.

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