Отели в Турции могут закрыть из-за шведского стола для россиян

Турецкие отели, которые при пандемии коронавируса переходят на обслуживание в формате привычного шведского стола, могут быть оштрафованы или закрыты. Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, сообщает РИА Новости.

Он отметил , что желание российских туристов самим накладывать себе на тарелки еду, как это было прежде на шведских столах, нарушает правила, установленные сейчас в Турции.

Если в ходе проверок со стороны Министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто. На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты, — отметил Чорабатыр.

Ранее стало известно, что россиянка, которая из-за закрытой в апреле Турции полетела в Адлер, рассказала о некоторых особенностях отдыха в России и отличии шведского стола по-русски от турецкой системы All inclusive. Собственно, отель был неплохим, прямо на первой линии «с прекрасным видом на море». Но сочинская версия шведского стола её очень разочаровала.