Отец Саакашвили призвал сына прекратить голодовку в тюрьме
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
14:03, 08 октября 2021
Михаил СаакашвилиФото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили обратился к своему сыну с просьбой прекратить голодовку в тюрьме. Как написал он на своей странице в Facebook, эта акция только навредит, а ему нужно собрать силы для последующей борьбы.
Миша, обращаюсь к тебе как врач и отец. Дело касается голодовки, которая ничего хорошего твоему здоровью не принесёт. Она только навредит. Прошу тебя, прекрати эту акцию, собери силы и энергию для последующей борьбы, — говорится на его странице в социальной сети.
Ранее от голодовки бывшего президента хотел отговорить священник из города Зугдиди Амброс Тордия. Он рассчитывал увидеться с Саакашвили, но его к политику не пустили, обосновав это тем, что встречаться с заключённым имеют право только адвокаты, писал MK.RU.
Саакашвили арестовали 1 октября после его въезда на территорию Грузии с Украины. Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, в стране на него заведено несколько уголовных дел. Рассмотрение одного из них назначено на 10 ноября.
В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Он заявил, что закончит её лишь после освобождения. Политик также отказался принимать медицинскую помощь в случае ухудшения состояния здоровья.