Отец Саакашвили призвал сына прекратить голодовку в тюрьме

Отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили обратился к своему сыну с просьбой прекратить голодовку в тюрьме. Как написал он на своей странице в Facebook, эта акция только навредит, а ему нужно собрать силы для последующей борьбы.

Миша, обращаюсь к тебе как врач и отец. Дело касается голодовки, которая ничего хорошего твоему здоровью не принесёт. Она только навредит. Прошу тебя, прекрати эту акцию, собери силы и энергию для последующей борьбы, — говорится на его странице в социальной сети.

Ранее от голодовки бывшего президента хотел отговорить священник из города Зугдиди Амброс Тордия. Он рассчитывал увидеться с Саакашвили, но его к политику не пустили, обосновав это тем, что встречаться с заключённым имеют право только адвокаты, писал MK.RU.

Саакашвили арестовали 1 октября после его въезда на территорию Грузии с Украины. Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, в стране на него заведено несколько уголовных дел. Рассмотрение одного из них назначено на 10 ноября.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Он заявил, что закончит её лишь после освобождения. Политик также отказался принимать медицинскую помощь в случае ухудшения состояния здоровья.