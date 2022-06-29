Отец марокканского наемника попросил Путина помиловать сына Отец приговоренного к смерти марокканского наемника Сааудана обратился к Путину с просьбой о помиловании

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Саадун Брагим

Отец приговоренного к смертной казни в ДНР марокканского наемника Брагима Сааудана Тахер обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. В письме, текст которого опубликовала журналистка Маргарита Симоньян, он признался, что его отпрыска убедили вступить в ряды украинской армии обманным путем. Сааудан старший не знал о поступках своего ребенка, ввиду того, что последний перестал выходить на связь в конце марта этого года.

Не скрою, уважаемый Владимир Владимирович, что, несмотря на пережитое нами потрясение, мы обрадовались тому, что наш сын был выведен с поля боя и при этом военнослужащие Народной милиции ДНР сохранили ему жизнь, — признался отец Брагима.

При этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не получили письма от Сааудана старшего, пишет ТАСС.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что из Марокко поступил запрос на общение с подданным королевства 21-летним Саауданом, приговоренным к смертной казни в ДНР. По ее словам, данный запрос одобрили во внешнеполитическом ведомстве республики. Никонорова отметила, что с адвокатами наемника связывались близкие военнослужащего. Дипломат подчеркнула, что родственники Сааудана изъявили желание предоставить собственного адвоката, который займется делом марокканца.

9 июня Пиннера, Аслина и Сааудана признали виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Суд ДНР приговорил их к смертной казни. Предполагается, что она пройдет через повешение.