Пушилин рассказал, сколько времени есть у наемников на обжалование казни Пушилин: приговоренным к казни иностранным наемникам осталось две недели на обжалование приговора

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Денис Пушилин

Приговоренным к казни в ДНР иностранным наемникам осталось около двух недель на обжалование приговора в суде, заявил глава республики Денис Пушилин. В эфире передачи «Соловьев. LIVE» он отметил, что по истечении двухнедельного срока этим вопросом займется донецкое Министерство юстиции. Пушилин подчеркнул, что наемники до сих пор не обратились к нему с просьбой о помиловании.

Примерно пару недель — на обжалование в конституционном порядке, а дальше — на усмотрение Минюста, — заявил Пушилин.

9 июня двух британцев, Шона Пиннера и Эйдена Аслина, вместе с гражданином Марокко Саауданом Брагимом признали виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Суд ДНР приговорил их к смертной казни. Предполагается, что она пройдет через повешение.

Адвокаты боевиков и вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявляли, что намерены обжаловать этот приговор, поскольку иностранцы частично признали вину. У них осталось меньше месяца на эту процедуру.