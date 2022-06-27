Из Марокко поступил запрос на общение с подданным королевства 21-летним Брагимом Саауданом, приговоренным к смертной казни в ДНР. Об этом заявила глава МИД республики Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, данный запрос одобрили во внешнеполитическом ведомстве республики. Никонорова отметила, что с адвокатами наемника связывались близкие военнослужащего. Дипломат подчеркнула, что родственники Сааудана изъявили желание предоставить собственного адвоката, который займется делом марокканца.
Связывались родственники с адвокатами, которые были предоставлены господину [Сааудану], в частности, был запрос на общение, также выразили они желание предоставить своего адвоката, насколько я знаю, этот запрос был удовлетворен в плане того, что возможность пообщаться с родственниками и адвокатом была, — заявила Никонорова.
Ранее адвокат одного из трех приговоренных к смерти в ДНР наемников Юлия Церковникова заявила, что подданные Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Сааудан захотели воспользоваться правом на обжалование приговора суда. Юрист добавила, что подзащитные воспользуются правом на прошение о помиловании в случае, если их апелляционная жалоба будет отклонена.
9 июня Пиннера, Аслина и Сааудана признали виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Суд ДНР приговорил их к смертной казни. Предполагается, что она пройдет через повешение.