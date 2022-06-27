Захар Чайченко

В МИД ДНР одобрили запрос на общение с осужденным наемником из Марокко Глава МИД ДНР Никонорова: поступил запрос на общение с наемником Саауданом, он был одобрен

27 июня 2022 в 17:10

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Гражданин Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника