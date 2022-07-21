Отец Илона Маска согласился пожертвовать сперму нуждающимся

Фото: Shutterstock

76-летний отец Илона Маска Эррол рассказал о том, что его попросили стать донором спермы. Инициатором предложения выступила анонимная организация из Колумбии, занимающаяся искусственным оплодотворением, передает The Sun. Маск-старший согласился.

У меня есть компания в Колумбии, которая хочет, чтобы я пожертвовал сперму для оплодотворения высококлассных колумбийских женщин, потому что они говорят: «Зачем идти к Илону, когда они могут пойти к создателю Илона?» — поделился Эррол.

Мужчина ответил согласием на поступившее предложение, однако подчеркнул, что сдать сперму ему предложили на безвозмездной основе. Единственные привилегии, которые он получит от сделки, — это перелет в Колумбию рейсом первого класса и проживание в пятизвездочном отеле. Маск-старший отметил, что готов пойти на такой шаг с целью сделать еще одного ребенка.

Ну, почему бы и нет? Если бы я мог иметь еще одного ребенка, я бы это сделал. Не вижу причин не делать этого, — заявил он.

Стоит отметить, что Эррол Маск является отцом как минимум семи детей от разных браков. Не так давно всплыла информация о тайной дочери Маска-старшего от его 35-летней падчерицы, которая была рождена в 2019 году. Он скрыл информацию о ребенке, поскольку беременность была не запланирована.

Ранее калифорнийский врач Мег Отри предложила создать плавучую клинику в Мексиканском заливе, в которой сможет сделать аборт любая жительница США. Предлагаемое судно будет находиться в нейтральных водах, и деятельность врачей не нарушит закон ни одного из штатов Америки.