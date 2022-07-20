В США предложили построить плавучую клинику для абортов Калифорнийский врач Мег Отри предложила построить плавучую клинику для абортов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Калифорнийский врач Мег Отри предложила создать плавучую клинику в Мексиканском заливе, в которой сможет сделать аборт любая жительница США. Предлагаемое судно будет находиться в нейтральных водах, и деятельность врачей не нарушит закон ни одного из штатов Америки, сообщает USA Today.

На сайте организации по защите репродуктивных прав женщин PROWESS уточняется, что на корабле пациенткам будет предложена сама гинекологическая операция с целью удаления плодного яйца и контрацептивы для защиты от возможной беременности. Кроме этого, специалисты предложат женщинам профессиональную консультацию на тему того, стоит ли избавляться от ребенка.

Мы должны создавать варианты и быть вдумчивыми и творческими, чтобы помочь людям в ограничительных штатах получить медицинскую помощь, которую они заслуживают, — заявила Мег Отри.

На данный момент она организовала сбор средств для реализации своей идеи. По ее словам, плавучая клиника поможет без последствий для здоровья совершить аборт жительницам штатов, в которых операции частично или полностью запрещены (Алабама, Миссисипи, Луизиана, Техас и другие). Также Мег утверждает, что проблем не возникнет и с юридической точки зрения.

Это более близкий и быстрый доступ для некоторых людей, особенно для работающих людей, которые живут в самой южной части этих штатов, — рассказала она.

24 июня Верховный суд США отменил действовавшие почти 50 лет федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности. Теперь вырабатывать правила по процедуре прерывания беременности будет каждый штат в отдельности. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить нормы, касающиеся абортов.