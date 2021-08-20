«Отбивание денег»: эксперт оценил доклад США об «угрозе» России в космосе

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал доклад Исследовательской службы Конгресса США о милитаризации космоса. Американские аналитики настаивают, что Россия и Китай разрабатывают и тестируют «многочисленные противокосмические технологии», которые являются потенциальной угрозой для космических систем США, пишет RT.

Рогулёв отметил , что американская сторона тоже ведёт разработки в космической сфере, однако ей для увеличения военного бюджета обязательно требуется «российская угроза».

Чтобы оправдать те или иные работы, которые ведутся, а также выделить финансирование на проекты, они обвиняют Россию. Мне представляется, что такие доклады всегда связаны с отбиванием денег, — прокомментировал доклад эксперт.

Ранее сообщалось, что США признали для себя Россию и Китай потенциальной «угрозой» в космосе. Авторы подготовленного для конгресса исследования уверяют, что космос больше не является безопасной сферой для спутников США и превосходство американских военных в этой области уже нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся.