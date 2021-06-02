Осуждённый в России американец дал совет Байдену перед встречей с Путиным

https://static.news.ru/photo/0fd3d400-c3bf-11eb-bf33-96000091f725_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский гражданин Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену. Он дал политику совет в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Axios.

Уилан призывает американского лидера решить вопрос с задержанием граждан США по политическим мотивам. По его словам, предстоящий саммит является «хорошим шагом в правильном направлении». Уилан убеждён, что глава Белого дома и госсекретарь США Энтони Блинкен делают всё необходимое для его освобождения и возвращения домой.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. У него была найдена флеш-карта с информацией, составляющей государственную тайну. Адвокат мужчины заявлял, что на носителе были записаны личные данные об отдыхе американца в России во время предыдущих поездок. Уилан утверждал, что стал жертвой провокации.15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. 4 августа того же года приговор вступил в силу и его перевели в колонию в Мордовии.

Саммит между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пройдёт 16 июня в Женеве. В Белом доме заявили, что это мероприятие необходимо, чтобы в Белом доме могли разобраться в намерениях Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в Москве не строят никаких иллюзий и не ждут исторических решений по итогам этого мероприятия.