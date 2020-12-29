Ошибка в резюме сделала женщину принцессой, но оставила без работы

Поклонница американского сериала «Друзья» несколько месяцев не могла найти работу из-за ошибки в резюме, которая была допущена по невнимательности. Причём сделал это её возлюбленный.
Однажды женщина попросила его найти в компьютере её резюме и пересохранить его в новый файл. Тот выполнил просьбу, но не заметил, что имя в документе поменялось на название её аккаунта,
В результате соискательница в течение трёх месяцев отправляла резюме работодателям, представляясь как Принцесса Банана Хэмм (Princess Banana Hamm — принцесса бананового гамака). Это сокращение от имени Принцессы Консуэллы Бананы Хэммок — так назвала себя героиня сериала «Друзья» Фиби, в одной из серий задумавшая сменить имя и фамилию.
В какой-то момент пара всё-таки заметила и исправила ошибку, а история стала достоянием общественности. В соцсетях иронично рассуждают о том, что мужчине, похоже, больше никогда не доверят что-либо важное. Некоторые в шутливой форме советуют женщине не расстраиваться: возможно, кто-нибудь из сотрудников отдела кадров какого-либо предприятия тоже окажется фанатом «Друзей» и всё-таки перезвонит соискательнице.
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