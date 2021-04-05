«Ошеломляющий провал»: на Украине оценили вояж Зеленского в Катар

https://static.news.ru/photo/41118184-966a-11eb-9ab4-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом».

Такое мнение высказал журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников. Он считает, что на Западе могут усомниться в правдивости заявлений Украины из-за того, что Зеленский так спокойно покинул страну.

Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают! О чём свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что всё это была украинская выдумка, — отметил журналист.

Он считает, что поездкой в Катар Зеленский перечеркнул очевидные украинские успехи, достигнутые в последние недели. Причём глубину провала не поймут ни сторонники президента Украины, ни он сам.

Потому что ни сам Зеленский, ни его помощники, ни его сторонники вообще ничего не понимают в реальной жизни. Оппонент Зеленского решит, что президент отправился в Катар не зря, а на тайные переговоры с россиянами, — подчеркнул журналист.

Он предположил, что Зеленский отправился в Катар «просто потому, что ему так захотелось».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приехал в Катар. В ходе официального визита он встретится с эмиром страны Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны обсудят вопросы продовольственной безопасности, инвестиции, экспорт и разведку газа на Украине.