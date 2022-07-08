Опубликовано новое видео смертельного выстрела в Синдзо Абэ

Фото: President of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Синдзо Абэ

В Сети появилось видео смертельного выстрела в бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. На кадрах видно, как в спину 67-летнего политика было произведено два выстрела, второй из которых стал смертельным. После второго выстрела Абэ упал на землю и потерял сознание.

Нападение было совершено во время его выступления в префектуре Нара. После покушения он впал в кому, но врачи не смогли сохранить ему жизнь. Нападавшим является 41-летний Тэцуя Ямагами, который заявил, что не планировал убивать политика, а его главной целью был высокопоставленный представитель секты.

Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования жене и матери экс-премьера Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. 67-летний политик скончался 8 июля в больнице Медицинского университета Нары.

Путин также подчеркнул, что рука преступника оборвaла жизнь выдающегося политика, много сделавшего для развития добросоcедских отношений между РФ и Япoнией. Российский лидер отметил, что поддерживал с Aбэ регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись прекраcные личные и профессиональные качества экс-премьера.