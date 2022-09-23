Опубликовано видео с многокилометровыми пробками на границе России и Грузии

На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс — Казбеги на границе России и Грузии образовались многокилометровые пробки. По данныv сервиса «Яндекс. Карты», по состоянию на 12:00 23 сентября очередь из автомобилей растянулась на девять километров. Telegram-канал «Осторожно, новости» публикует видео происходящего.

Уже перешедшие границу граждане рассказывают, что стояли в очереди от шести до 18 часов. Периодически пропуск транспортных средств приостанавливается для комфортного последующего перемещения.

Как рассказывают пользователи Сети, находящиеся в очереди на границе, многие желающие попасть в Грузию приезжают к КПП на велосипедах и самокатах, таким образом экономя время. Пересекать границу двух государств пешком запрещено, однако мобильные транспортные средства под запрет не попадают.

Этим пользуются предприимчивые местные жители. Как сообщает Telegram-канал SHOT, жители Северной Осетии предлагают гражданам доставить их на самокате за 15 тысяч рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация об ажиотаже на российских границах и в аэропортах сильно преувеличена. По его словам, к такой информации нужно относиться очень внимательно.