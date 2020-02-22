https://static.news.ru/photo/a45eb124-5577-11ea-b59f-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Monsef Memari/Xinhua/Global Look Press

Американцы преградили путь российским военным в Сирии. Видео инцидента появилось на канале Archie Goodwin на YouTube.

На кадрах видно, как американские военные блокируют подъездные дороги к трассе М4 в зоне конфликта. В результате был преграждён путь российскому военному конвою, двигавшемуся в направлении населённого пункта Амуда в сирийской провинции Хасеке.

Ранее NEWS.ru сообщил, что сотрудники частных военных компаний из России ведут борьбу с американским контингентом из-за того, что военные США нарушают договорённость держаться друг от друга подальше. Спецпредставитель США Джеймс Джеффри заявил, что стычки не связаны с применением силы. Но он опасается, что спорные ситуации смогут перерасти в нечто более серьёзное.