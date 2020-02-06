https://static.news.ru/photo/edc4fea4-48c0-11ea-9c20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Сотрудники частных военных компаний из России ведут борьбу с американским контингентом из-за того, что военные США нарушают договорённость держаться друг от друга подальше. Об этом заявил спецпредставитель США Джеймс Джеффри.

Как пишет «Газета.Ru», по его данным, чаще всего спорные ситуации возникают на автомобильных трассах.

Военные грузовики армии США блокируют автомобили, на которых перевозят российских сотрудников ЧВК, — сказал Джеффри.

По словам американского спецпредставителя в Сирии, стычки не связаны с применением силы. Джеффри при этом опасается, что спорные ситуации смогут перерасти в нечто более серьёзное.

Как писал NEWS.ru, ранее американские журналисты заявили, что Су-35 обеспечил превосходство России в небе Сирии.