Сотрудники частных военных компаний из России ведут борьбу с американским контингентом из-за того, что военные США нарушают договорённость держаться друг от друга подальше. Об этом заявил спецпредставитель США Джеймс Джеффри.
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Военные грузовики армии США блокируют автомобили, на которых перевозят российских сотрудников ЧВК, — сказал Джеффри.
По словам американского спецпредставителя в Сирии, стычки не связаны с применением силы. Джеффри при этом опасается, что спорные ситуации смогут перерасти в нечто более серьёзное.
Как писал NEWS.ru, ранее американские журналисты заявили, что Су-35 обеспечил превосходство России в небе Сирии.
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