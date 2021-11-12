Опубликована итоговая декларация саммита АТЭС

Лидеры АТЭС признают важность стабильных энергетических рынков и поддерживают переход к экологически чистым видам энергии. Страны Сотрудничества выразили намерение и в дальнейшем работать сообща, цитирует РИА Новости текст итоговой декларации саммита.

Мы продолжим работать вместе, чтобы поддерживать энергетическую устойчивость, доступность и безопасность в регионе. Мы признаём важность стабильных энергетических рынков, — говорится в документе.

Лидеры АТЭС также отметили, что поддерживают переход к экологически чистым видам энергии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что напряжённая ситуация на энергетических рынках несёт риски и для страны. Он отметил, что уровень запасов газа в европейских подземных газохранилищах опустился гораздо ниже среднего уровня за последние пять лет.

Глава РФ подчеркнул, что нынешняя ситуация в Европе наглядно показала, насколько важно устойчивое, надёжное сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, уровень запасов газа в европейских подземных газохранилищах оказался существенно ниже среднего показателя за последние пять лет, а цены по-прежнему превышают $1 тыс. за 1 тыс. куб. м.