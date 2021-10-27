Путин: ситуация на энергорынках в Европе несёт угрозы и для России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что напряжённая ситуация на энергетических рынках несёт риски и для нашей страны. Он отметил, что уровень запасов газа в европейских подземных газохранилищах в настоящий момент опустился гораздо ниже среднего уровня за последние пять лет, передаёт ТАСС.

В условиях современной глобальной экономики, с учетом традиционно тесных связей России с европейскими странами напряжённая ситуация на внешних рынках несёт определенные риски и для нашей страны, - отметил президент на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

Он также обратил внимание на то, что резкий рост цен на энергоносители приводит к проблемам и в смежных отраслях. Поэтому, к 1 ноября должен будет появиться специальный комплекс мер, позволяющий свести к минимуму негативные последствия для России от дефицита энергии в Европе.

Глава РФ подчеркнул, что нынешняя ситуация в Европе наглядно показала, насколько важно устойчивое, надёжное сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, уровень запасов газа в европейских подземных газохранилищах оказался существенно ниже среднего показателя за последние пять лет, а цены по прежнему превышают $1 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» поможет быстрее стабилизировать сложившуюся на европейском газовом рынке ситуацию. Он подчеркнул, что трубопровод готов к эксплуатации, но начало поставок топлива по нему зависит от разрешения властей Германии.