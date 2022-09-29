Определены сроки вхождения ЛНР в состав России Мирошник: вхождение ЛНР в состав России должно произойти в пределах недели

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что ЛНР должна войти в состав Российской Федерации в течение недели. Он добавил, что соответствующий договор практически готов. Глава ЛНР Леонид Пасечник уже подписал предложение, адресованное президенту России Владимиру Путину, о принятии республики в состав РФ, передает РИА Новости.

Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений, — рассказал Мирошник.

По его словам, в данной процедуре важно соблюсти все необходимые параметры в правовом аспекте, которые прописаны в законодательстве Российской Федерации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что власти США намерены противодействовать, в том числе по линии ООН, вхождению в состав РФ частей Украины. Она добавила, что в качестве ответной меры Вашингтон намерен ввести дополнительные экономические санкции против Москвы. По ее словам, США «мобилизуют противодействие во всем мире». Она отметила, что санкции будут наложены также на физических и юридических лиц внутри и за пределами России.