«Опора США»: японист объяснил приглашение Токио в оборонный альянс AUKUS

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с NEWS.ru не исключил присоединения Токио к оборонному альянсу AUKUS, куда входят США, Австралия и Великобритания. По его мнению, приглашение Японии вступить в военную организацию объясняется тем, что страна долгое время является военной и политической опорой Вашингтона. Кистанов напомнил, что Токио поддержал создание AUKUS.

AUKUS в первую очередь направлен на сдерживание Китая. Япония с самого начала приветствовала создание этого альянса. По этой причине у Японии очень напряжённые отношения с Китаем. Учитывая, что для Японии большую тревогу вызывает сближение России и КНР, не исключено, что это послужит побудительным мотивом даже не напрямую вступить, а стать ассоциированным членом или наблюдателем. Но то, что Токио за обеими руками, это однозначно, — сказал Кистанов.

По его мнению, AUKUS заинтересован в партнёрстве с Японией, так как эта страна является военной и политической опорой США в Азиатском регионе.

Япония — опора США, военная прежде всего, во всём Азиатском регионе. Весь послевоенный период так было, постсоветский. Самые большие зарубежные американские силы расположены именно в Японии. Япония рассматривается как исходная точка, из которой можно контролировать всю Азию вплоть до Ближнего Востока. Япония является краеугольным камнем США и всех остальных англосаксонских стран для сдерживания прежде всего России и Китая, — объяснил японист.

Ранее японская газета Sankei сообщила, что Япония получила неофициальное приглашение для участия в оборонном альянсе США, Британии и Австралии AUKUS. Эти страны заинтересованы в сотрудничестве с Токио, так как при разработке гиперзвукового оружия и средств радиоэлектронной борьбы может быть использован высокий технологический потенциал Японии в таких областях, как киберпространство, квантовые технологии, искусственный интеллект.

О создании партнёрства AUKUS было объявлено в сентябре 2021 года. В рамках заключённого соглашения Австралия намерена создать не менее восьми атомных подводных лодок с использованием американских и английских технологий. Первые подлодки поступят на вооружение страны в 2036 году.