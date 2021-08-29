«Операция на чужой земле»: талибы осудили ракетный удар США в Кабуле

Движение «Талибан» (запрещено в России) осудило ракетный удар, который американские военные нанесли в воскресенье в Кабуле, в результате чего шесть человек погибли. Заявление представителя талибов Билала Карими приводит в воскресенье телекомпания CNN.

Карими заявил, что США нарушили афганский суверенитет, поскольку «проводили операцию на чужой земле». Он сказал, что руководство Соединённых Штатов должно было предупредить талибов о намерениях провести операцию по ликвидации предполагаемых боевиков «Исламского государства» (запрещено в России).

Каждый раз, когда США проводят подобные операции, мы осуждаем их, — заявил Карими.

Военные США нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата, передаёт Assoсiated Preess. Его целью были смертники террористической группировки «Исламское государство», которые планировали теракт в аэропорту афганской столицы. Эту информацию подтвердили в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ взяли на себя ответственность за террористическую атаку в районе аэропорта Кабула 26 августа. Её жертвами стали 170 человек и порядка 200 получили различные ранения. Минобороны США подтвердило гибель 13 своих военнослужащих и ранения ещё 18.

Террорист, организовавший взрывы, был ликвидирован воздушным ударом с беспилотника ВВС США на востоке Афганистана.