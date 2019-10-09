https://static.news.ru/photo/e5da6c2c-eabc-11e9-b7b6-fa163e074e61_660.jpg Джерри Мэтьюс Матджилу Фото: Совет Безопасности ООН/un.org

Совет безопасности ООН следит за военной операцией Турции на северо-востоке Сирии и призывает стороны к максимальной сдержанности.

Совет следит за ситуацией на севере Сирии. На этом этапе мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и обеспечить защиту гражданского населения, — цитирует РИА Новости председательствующего в Совете безопасности ООН Джерри Мэтьюса Матджилу.

Он подчеркнул, что военный путём конфликт решить не получится.

Как писал News.ru, операция турецких силовиков против курдов на северо-востоке Сирии началась 9 октября и получила название «Источник мира». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.