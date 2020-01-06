Российский авиаэксперт считает, что в качестве приоритетных версий крушения украинского Boeing 737 в Иране должны рассматриваться попадание в него ракеты или теракт.

В Тегеране сообщили, что пассажирское судно упало из-за возгорания двигателя. По словам бывшего сотрудника опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого Вадима Лукашевича, это не причина, а следствие произошедшего. Более того, на видео...