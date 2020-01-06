Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа в связи с ударами Ирана по американским объектам в Ираке.
Мы приветствуем любые заявления, демонстрирующие движение от эскалации и прямой конфронтации, — цитирует Дюжаррика ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, Трамп, анонсируя новые санкции против Ирана, отметил, что Вашингтон готов к миру с Тегераном. Глава США надеется, что у Ирана будут гармоничные отношения со всеми остальными странами мира. При этом он призвал НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке.