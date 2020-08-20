ООН озабочена ситуацией вокруг Навального

https://static.news.ru/photo/5f301bb6-e30b-11ea-845c-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным вызывает озабоченность ООН. Об этом заявил генсек организации Стефан Дюжаррик.

Мы с озабоченностью следим за сообщениями о господине Навальном, который заболел, и, конечно же, мы желаем ему скорейшего выздоровления, — сообщил представитель ООН на брифинге.

Он подчеркнул, что инцидент с блогером должен быть расследован, если подтвердится, что Навальный был отравлен, сообщает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель пожелала Навальному выздоровления. Политик заявила, что ситуация с ним должна быть прояснена. Канцлер подчеркнула, что будет настаивать на этом. Также за ситуацией с Навальным следят в США. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Майк Помпео представит доклад на эту тему.

В настоящий момент неизвестно из-за чего Навальный впал в кому. По предварительным данным, он мог получить интоксикацию из-за нейролептиков. Медики исключили у оппозиционера коронавирусную инфекцию, инсульт, инфаркт, а также отёк мозга.

Навальному стало плохо во время полёта из Томска в Москву. Он потерял сознание, а потом впал в кому. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Блогер находится в омской больнице скорой помощи № 1 (БСМП № 1) на аппарате ИВЛ.

NEWS.ru писал, что в Сети появилась видеозапись госпитализации Навального. На кадрах видно, как лежащего на каталке блогера увозят на скорой прямо от самолёта.