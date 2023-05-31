ООН нашла способ уговорить Россию сохранить зерновую сделку Reuters: ООН предложила начать подготовку к транзиту аммиака из России через Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ООН предложила России, Украине и Турции начать подготовку к транзиту российского аммиака через украинскую территорию, пытаясь сохранить зерновую сделку, сообщил источник Reuters. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

Как вы помните, генсек [ООН Антониу Гуттериш] предложил сторонам ряд идей по облегчению работы Совместного координационного центра, а также проработать вопрос экспорта аммиака, который является частью подписанной сделки. Разговоры и контакты продолжаются, но пока это все, что я могу сказать, — заявил Дюжаррик.

По словам источника Reuters, ООН хочет, чтобы параллельно прошли переговоры о расширении черноморской инициативы, в которую хотят включить больше украинских портов и других грузов. Собеседник агентства сказал, что Украина и Турция уже дали согласие, но Россия пока не ответила.

В мае Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля, но при этом заявила, что прекратит участие в соглашении, если не будет выполнено требование, направленное на снятие ограничений для экспорта российского зерна и удобрений. Это условие наряду с вывозом украинской продукции включали в себя договоренности, заключенные представителями РФ, Украины, Турции и ООН в Стамбуле июле 2022 года.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Россия продлили зерновую сделку из-за желания помогать бедным странам. По его словам, Москва согласилась на очередную пролонгацию соглашения, несмотря на отношение к сделке со стороны Европы и США.