ООН: 90% украинцев могут оказаться в нищете В ООН предупредили, что 90% украинцев могут оказаться в нищете в случае затягивания конфликта

Фото pixabay.com

90% украинских граждан могут оказаться за чертой бедности в случае, если военный конфликт приобретёт статус затяжного. Такой прогноз на своём официальном сайте опубликовали специалисты Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Они также процитировали заявление правительства Украины, что инфраструктура населённых пунктов страны разрушена «по меньшей мере на 100 миллиардов долларов».

Затяжной конфликт приведёт к тому, что девять из десяти украинцев окажутся в нищете или почти в нищете. <...> Глубокие социальные и экономические шрамы останутся на протяжении поколений, — предупреждают специалисты.

Специалисты ПРООН также призывают оказывать стране «не только гуманитарную, но и адресную помощь», чтобы «остановить надвигающуюся катастрофу в области развития». Сама организация предложила Киеву $20 млн на гибкой основе: средства пойдут на помощь людям, лишившимся мества жительства, а также на медицинские препараты и оборудование.

12 мая Совет по правам человека (СПЧ) ООН принял резолюцию о расследовании предполагаемых нарушений прав человека на Украине, сообщил председатель совета Федерико Вильегас. 33 страны — участницы СПЧ ООН проголосовали за расследование, 12 воздержались, Китай и Эритрея выступили против. РФ не состоит в совете.