Онищенко поставил миру «двойку» за реакцию на COVID-19

https://static.news.ru/photo/b2f642c8-088d-11eb-90d1-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы и экс главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил на двойку реакцию мира на коронавирус. В то же время он отметил, что некоторые страны продемонстрировали хорошую организацию в борьбе с инфекцией.

Пока нам просто природа предложила этот вирус и сейчас очень внимательно наблюдает, как мы на него реагируем. Пока мы реагируем на него на твёрдую двойку. Или на тройку с минусом, — цитирует парламентария РИА Новости.

По его словам, адекватно борьба с коронавирусом и обеспечение биологической безопасности построены в Южной Корее и Вьетнаме, а самым «чистым» с точки зрения ситуации с COVID-19 можно назвать Китай.

Онищенко отметил, что России не нужно копировать опыт этих стран, но следует его изучить и адаптировать к нынешней ситуации, «не дожидаясь следующего прихода».

Согласно последним данным, за минувшие сутки в РФ выявлено 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели более 1,2 млн россиян. За это время выздоровели 995,2 тысячи человек и скончались 21,8 тысячи.

Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Первую тройку составляют США (более 7,6 млн заразившихся), Индия (свыше 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн).

Всего в мире количество заболевших превышает 35,8 млн человек. Жертвами инфекции стали более миллиона человек, выздоровели более 26,7 млн пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, вирусологи полагают, что вторая волна COVID-19 будет стремительной и более интенсивной. Новое плато по коронавирусу после всплеска заболеваемости наступит достаточно быстро, но окажется более длительным, чем весной.