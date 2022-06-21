«Они обречены»: власти Херсона оценили попытки прорыва ВСУ в регион Стремоусов: попытки прорыва ВСУ в регион можно считать самоубийством

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Любые попытки прорыва вооружённых сил Украины в Херсонскую область можно сравнить с самоубийством. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он напомнил о провалившихся ранее попытках и заявил, что ситуация в настоящее время в регионе спокойная.

Херсонская область — это степная зона. Любые действия, которые начинаются украинской стороной, обречены и сродни самоубийству. Примером тому несколько провалившихся операций. Ударной силы у украинской армии уже нет, — сказал Стремоусов.

Он также предположил, что «боевой дух украинской армии подорван», поскольку «никто не хочет умирать за режим Зеленского». По словам Стремоусова сейчас ситуация в регионе спокойная.

Херсонская область и приазовская часть Запорожской области Украины в настоящее время находятся под контролем Вооружённых сил РФ. В регионах сформированы пророссийские военно-гражданские администрации, в денежных расчётах используется рубль, налажено вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы уже объявили о намерении войти в состав РФ в качестве субъектов.

Ранее Стремоусов заявил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью. Он добавил, что более конкретные сроки ещё не определены. Замглавы региона при этом отметил, что Херсонская область идёт по пути Крыма.