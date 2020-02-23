https://static.news.ru/photo/9836c262-563d-11ea-bc45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Патріоти України/vk.com

Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит в Киеве. У офиса президента Украины Владимира Зеленского собралось около сотни человек.

Люди заявляют об отсутствии результатов расследований по нападениям на гражданских активистов и журналистов, в том числе по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. На акцию протеста также пришёл адвокат Виталий Коломиец — защитник подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь. Он отметил, что столкнулся «с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов из-за системы, созданной и контролируемой действующим министром», сообщает издание «Громадское».

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине после победы на президентских выборах Зеленского.

Гандзюк была известна своей работой в области противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов. 31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой ей в лицо. Через три месяца она скончалась. Пятеро человек по этому делу были признаны виновными в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений. Они получили от трёх до шести с половиной лет лишения свободы. Ранее президент Зеленский обещал найти всех заказчиков убийства активистки.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Правоохранительные органы установили, что журналист был убит миной дистанционного управления. В преступлении подозревают пятерых участников вооружённого конфликта в Донбассе — Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, Владислава и Ирину Грищенко. Непосредственным исполнителем убийства, установившим взрывное устройство на автомобиль, следствие считает Кузьменко, писал NEWS.ru.