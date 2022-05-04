Ограничить патриарха: Запад соблазнился о предстоятеле РПЦ В ЕС 4 мая начали обсуждать санкции в отношении патриарха Кирилла и еще 57 россиян

Патриарх Кирилл / Фото Священик Игорь Палкин/patriarchia.ru

В понедельник, 4 мая, Европейская комиссия представила шестой пакет санкций против РФ, в который, помимо российской нефти, попал и патриарх Кирилл. По сведениям AFP, в проекте дополнительных санкционных списков оказались еще 58 граждан, в том числе глава РПЦ. NEWS.ru обратился за комментарием в Еврокомиссию, которая передала шестой пакет санкций на утверждение Совета ЕС. В Брюсселе не опровергли утечку касательно включения предстоятеля РПЦ в список, но и не стали официально подтверждать информацию до тех пор, пока страны — члены ЕС не завершат дискуссию по персоналиям.

Мы никогда не комментируем возможное включение в списки, — сообщил NEWS.ru пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.

Его коллега Петер Стано, спикер ЕК по международным делам и политике безопасности, подтвердил NEWS.ru, что с 4 мая в Брюсселе начинается обсуждение персональных рестрикций. По словам Стано, дебаты планируют завершить как можно скорее, однако каждое государство ЕС самостоятельно определяет для себя сроки утверждения списков.

Поскольку предложения представляются государствам — членам ЕС для обсуждения только сегодня и еще не приняты (сначала государства — члены ЕС должны обсудить эти предложения и принять соответствующие решения), мы не стали бы сообщать подробности до завершения процесса. Процедура в любом случае является конфиденциальной, а имена лиц и организаций, на которых распространяются санкции, будут опубликованы только после принятия решения, — пояснил NEWS.ru Петер Стано.

Как передает православное американское издание The Orthodox Times, в документе патриарха называют «одним из главных сторонников» спецоперации РФ на Украине — этот тезис и послужил основанием для включения Кирилла в санкционные списки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто непосредственно выступил с предложением наложить санкции на Кирилла, неизвестно. Однако ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил порталу 15min, что именно его ведомство запустило инициативу. Призыв к санкциям был озвучен 24 апреля, на праздник православной Пасхи.

Такое предложение имеет место, но пока лишь идут дискуссии о том, сможем ли мы прийти к консенсусу. У нас еще нет окончательного ответа на вопрос, сможем ли мы этого добиться, — признал глава литовского МИД.

По его словам, правительство Литвы «участвует в консультациях по отделению Литовской православной церкви от Московского патриархата». Хотя в Вильнюсе отметили, что «уважают принцип разделения светских и церковных властей», а потому литовская община «должна самостоятельно принять решение».

С резким осуждением патриарха Кирилла выступил и патриарх Константинопольский Варфоломей.

Вы не можете упорно настаивать на том, что Украина принадлежит вам церковно, но допускать гибель верующих Украинской православной церкви Московского патриархата и разрушения храмов, — отметил глава Вселенского патриархата в интервью, опубликованном греческим православным порталом Romfea.

Впрочем, подобные высказывания со стороны Константинополя неудивительны и вряд ли могут считаться беспристрастными, учитывая очень плохие отношения между Константинополем и Москвой. Они испортились окончательно после того, как Варфоломей даровал в 2018 году автокефалию Православной церкви Украины (дело дошло до того, что в церквях Московского патриархата прекратили поминать о здравии вселенского патриарха), и начались частые ссоры между Вселенским патриархатом и РПЦ в различных регионах мира, в частности в Африке.

Ранее, в середине марта, состоялись онлайн-переговоры патриарха Кирилла и папы Франциска о возможности поспособствовать миру на Украине.

Я разговаривал с Кириллом сорок минут по Zoom, — рассказал папа римский в интервью Corriere della Sera. — Первые двадцать минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, которые объясняют войну. Я слушал его, а затем ответил: «Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клерки, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой же причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика».

Папа римский Франциск ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

В том же интервью папа отметил:

У меня была запланирована встреча с патриархом Кириллом в Иерусалиме 14 июня. Это была бы наша вторая личная встреча, никак не связанная с войной. Но теперь даже он согласен: «Давайте остановимся, это может быть двусмысленный сигнал».

Надо отметить, что Московский патриархат выступил 4 мая с критикой интервью понтифика.

Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-Католической и Русской Православной Церквами, который особенно необходим в нынешнее время, — говорится в разъяснении службы коммуникаций отдела внешних церковных связей (ОВЦС) МП.

В частности, отмечается в разъяснении ОВЦС, Кирилл в разговоре с Франциском подчеркнул: «Границы НАТО проходят в 130 километрах от Санкт-Петербурга, подлетное время ракет составляет всего несколько минут. В случае если в НАТО была бы принята Украина, то и подлетное время до Москвы также составило бы несколько минут. Россия никак не могла и не может этого допустить».

На праздник Радоницы — поминовения усопших — предстоятель РПЦ совершил службу в Архангельском соборе Кремля и в проповеди по случаю праздника отметил, что «Россия никогда ни на кого не нападала». «Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, а только защищала свои рубежи», — сказал патриарх Кирилл.

Патриаршее служение в день Радоницы в Архангельском соборе Московского Кремля Священик Игорь Палкин/patriarchia.ru

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ МП Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале:

Чем более неизбирательными становятся санкции, чем более они теряют связь со здравым смыслом, тем более отдаленным становится достижение мира, о котором Русская Православная Церковь молится по благословению Святейшего Патриарха за каждой литургией. Подтверждая свои слова помощью всем пострадавшим от украинского конфликта. Напомнил бы еще авторам санкционных инициатив, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл происходит из семьи, члены которой на протяжении десятилетий подвергались репрессиям за веру и нравственную позицию во времена воинствующего коммунистического безбожия. И никто из них не испугался тюремного заключения и даже расправы, поэтому надо быть совершенно не знакомым с историей нашей Церкви, чтобы запугать ее клир и верующих занесением в какие-то списки.

Между тем эксперты полагают, что Русской православной церкви от введения санкций против патриарха станет даже лучше.

Этого следовало ожидать, учитывая все события последнего времени, — сказал NEWS.ru религиовед Роман Силантьев. — Это к вопросу о религиозных свободах и прочем. Но, как показывает опыт, Русская православная церковь прекрасно живет в таких ситуациях. Она плохо живет, когда все ее любят и уважают, а в таких условиях чувствует себя наиболее комфортно. Возможна и конфискация церковной собственности за рубежом. Ну, потеряем мы собственность, и что? Думаю, переживем. Я в происходящем вижу только плюсы.

Надо отметить, что большей частью собственности РПЦ за рубежом владеют православные приходы, то есть она не имеет отношения к Московскому патриархату и его предстоятелю. Однако есть также и несколько ставропигиальных храмов и подворий, то есть подчиняющихся непосредственно патриарху. Это в том числе храм Всех Святых в Страсбурге (представительство РПЦ при Совете Европы), патриаршее подворье святителя Николая Чудотворца в Бари, а также храм Рождества Богородицы в Женеве (представительство РПЦ при Всемирном совете церквей).