Официальный Тбилиси не видит связи между взрывом в Бейруте и Грузией

https://static.news.ru/photo/e82b8622-d73e-11ea-a60a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Агентство морского транспорта Грузии сообщает, что в 2013 году корабль из Батуми действительно перевозил нитрат аммония в Мозамбик, но любая попытка связать взрыв в Бейруте с грузинской стороной лишена всяких оснований. Ранее стало известно, что в порту ливанской столицы сдетонировала селитра, конфискованная с судна, отправившшегося в путь из грузинского порта.

Нитрат аммония на протяжении многих лет является одним из экспортных продуктов Грузии и ежегодно в больших объемах выходит на международные рынки, но перевозка груза, разработка и технологии склада являются компетенциями принимающего государства, а не экспортирующего. Кроме этого, подчёркивается, что груз перевезен в 2013 году, а инцидент с хранением товара произошел в 2020-м, — сказано в заявлении пресс-службы Агентства, которое получило РИА Новости.

В Агентстве отметили, что причиной взрыва в бейрутском порту официальные лица назвали факты грубого нарушения правил хранения нитрата аммония в большом количестве.

Данное вещество попало в бейрутский порт следующим путем: в 2013 году, в сентябре, государственной инспекцией ливанского портового контроля был задержан корабль Rhosus под молдавским флагом. Данный корабль транспортировал 2750 тонн нитрата аммония из Грузии (батумский порт) в Мозамбик (порт Бейра), — сказано в заявлении.

ЧП случилось вечером 4 августа. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Высший совет по обороне Ливана ранее заявил, что судно пострадало от повреждений в процессе перемещения. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.

Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре.

В результате случившегося погибли по меньшей мере 113 человек, пострадали более четырёх тысяч. Десятки людей всё ещё находятся под завалами. Больницы не справляются с нагрузкой. Высший совет обороны (ВСО) Ливана объявил город зоной стихийного бедствия. В стране объявлен траур. Помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США, Россия и Израиль.