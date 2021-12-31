Одна из самых маленьких женщин планеты умерла в возрасте 33 лет

Не стало турчанки Элиф Коджаман (Elif Kocaman), являющейся одной из самых маленьких женщин мира. Она умерла в возрасте 33 лет, пишет Mirror. Во вторник, 28 декабря, девушку отвезли в больницу города Кадирли (Турция), однако ее состояние ухудшилось. Коджаман скончалась от полиорганной недостаточности, вызванной пневмонией.

В 2010 году Коджаман вошла в книгу рекордов Гиннесса как женщина с самым низким ростом на планете — девушка достигла отметки всего в 72,6 сантиметра. В 2011 году титул по праву достался Бриджит Джорждан (Bridgette Jordan) из США, так как американка была ниже на 3,6 сантиметра. Сейчас же рекордсменкой стала Джоти Кисанджи Амджи (Jyoti Kisanji Amge) из Индии, ее рост — 62,8 сантиметра.

Ранее сообщалось о запланированном поединке между дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком) и таджикистанским певцом по прозвищу Абдурозик. Суммарный вес противников составил 35 кг, так как оба мужчины — карлики. За двое суток опубликованная на УouTube-канале чеченского блогера Асхаба Тамаева пресс-конференция участников набрала более шести миллионов просмотров. В конце соперники устроили небольшую потасовку.