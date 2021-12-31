Одна из самых маленьких женщин планеты умерла в возрасте 33 лет

Не стало турчанки Элиф Коджаман (Elif Kocaman), являющейся одной из самых маленьких женщин мира. Она умерла в возрасте 33 лет, пишет Mirror. Во вторник, 28 декабря, девушку отвезли в больницу города Кадирли (Турция), однако ее состояние ухудшилось. Коджаман скончалась от полиорганной недостаточности, вызванной пневмонией.
В 2010 году Коджаман
Ранее сообщалось о запланированном поединке между дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком) и таджикистанским певцом по прозвищу Абдурозик. Суммарный вес противников составил 35 кг, так как оба мужчины — карлики. За двое суток опубликованная на УouTube-канале чеченского блогера Асхаба Тамаева пресс-конференция участников набрала более шести миллионов просмотров. В конце соперники устроили небольшую потасовку.