Резолюцию НАТО назвали угрозой для России Политолог Асафов назвал угрозой для России резолюцию по итогам саммита НАТО

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Главы государств и правительств на саммите НАТО

Резолюция по итогам саммита НАТО, которая гарантирует безопасности для Украины, представляет угрозу для России и является очевидным стратегическим документом, сообщил «Радио 1» политолог Александр Асафов. Он подчеркнул, что это может повлиять на долгосрочное стратегическое планирование России.

Безусловно, это уже некий очевидный стратегический документ, к которому Россия отнесется как к угрозе, что действительно повлияет на наше долгосрочное стратегическое планирование и понимание контекста общения с так называемыми недружественными странами, — пояснил эксперт.

По словам политолога, итоговая резолюция ставит украинский конфликт наравне с арктическим вектором, что указывает на долгосрочную озабоченность Альянса. Асафов пояснил, что НАТО опасается прямого столкновения с Россией. При этом страны-участницы Альянса будут по некоему графику поддерживать Украину. В реалистичности данного проекта политолог не уверен.

Я думаю, что возможны сюрпризы в отношении тех решений, которые кажутся американцам компромиссными по кассетным боеприпасам. Возможно, там еще будет нечто такое. Но в целом, это будет про попытку обозначить непрекращающуюся поддержку, — уточнил эксперт.

Асафов добавил, что для Украины навряд ли найдутся оптимистичные решения в данной резолюции. Он предположил, что Киеву вместо членства в НАТО в качестве утешительного приза предложат деньги и поставки оружия.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в рамках саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Украине следует выражать большую благодарность за поставки вооружений Западом. По его словам, для передачи Киеву военной помощи иногда приходится уговаривать страны жертвовать собственными запасами.