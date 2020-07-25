Очередные торговые переговоры США и КНР могут пройти в августе

https://static.news.ru/photo/1ff2813c-ce3e-11ea-8135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karolina Grabowska/pexels.com

Китай и Соединённые Штаты могут в августе провести очередные торговые переговоры для оценки процесса реализации первой части сделки, заключённой в январе.

Как сообщает газета South China Morning Post, государства по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках соглашения, однако отношения между ними накалены по ряду вопросов.

Несмотря на то что Китай нарастил в последние месяцы закупку сельскохозяйственной продукции в США, данные объёмы из-за пандемии коронавируса всё ещё далеки от обещанного китайской стороной. Также взаимные требования закрыть генконсульства могут подорвать достигнутый ранее прогресс в переговорах.

Источник газеты утверждает, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Источник назвал предстоящую встречу «важным переломным моментом».

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление о разрыве торговой сделки с КНР, которое сделал глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Наварро сообщил ранее, что сделка будет разорвана в связи с растущей уверенностью американской разведки в распространении коронавируса из лаборатории в Ухани. Трамп написал в своём микроблоге, что сделка остаётся в силе при выполнении Китаем её условий.

Как ранее писал NEWS.ru, Евросоюз и Соединённые Штаты создали новый постоянный формат политических консультаций. Во время этих дискуссий стороны будут обсуждать угрозу западной демократии со стороны Китая. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.