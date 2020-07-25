Очередные торговые переговоры США и КНР могут пройти в августе

Китай и Соединённые Штаты могут в августе провести очередные торговые переговоры для оценки процесса реализации первой части сделки, заключённой в январе.
Как сообщает газета South China Morning Post, государства по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках соглашения, однако отношения между ними накалены по ряду вопросов.
Несмотря на то что Китай нарастил в последние месяцы закупку сельскохозяйственной продукции в США, данные объёмы из-за пандемии коронавируса всё ещё далеки от обещанного китайской стороной. Также взаимные требования закрыть генконсульства могут подорвать достигнутый ранее прогресс в переговорах.
Источник газеты утверждает, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Источник назвал предстоящую встречу «важным переломным моментом».
Президент США Дональд Трамп опроверг заявление о разрыве торговой сделки с КНР, которое сделал глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Наварро сообщил ранее, что сделка будет разорвана в связи с растущей уверенностью американской разведки в распространении коронавируса из лаборатории в Ухани. Трамп написал в своём микроблоге, что сделка остаётся в силе при выполнении Китаем её условий.
Как ранее писал NEWS.ru, Евросоюз и Соединённые Штаты создали новый постоянный формат политических консультаций. Во время этих дискуссий стороны будут обсуждать угрозу западной демократии со стороны Китая. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
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