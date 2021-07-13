Обязательная прививка: зачем Макрон пошёл на принуждение французов

Власти Франции сделали вакцинацию медицинского персонала обязательной. Соответствующие меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации были объявлены президентом Эммануэлем Макроном, который накануне выступил с обстоятельным телеобращением. Речь французского лидера была воспринята как элемент подготовки к президентским выборам в следующем году. В экспертной среде полагают, что имидж твёрдого руководителя, не боящегося жёстких мер, рассчитан на вполне конкретную группу избирателей.

Выступая перед согражданами, Макрон заявил, что за соблюдением новых требований к вакцинации будет установлен жёсткий контроль и что нарушители будут подвергаться административным наказаниям. Глава Пятой республики объяснил, что соответствующий режим введён из-за того, что Франция «столкнулась с сильным возобновлением эпидемии».

В группе тех, кому теперь нужна обязательная прививка, находятся врачи и вспомогательный персонал медучреждений. Кроме того, в неё попадают представители пожарно-спасательных подразделений и отрядов гражданской обороны, которые нередко приезжают по вызову вместо скорой.

Помимо этого, усиливается роль санитарного пропуска. С 21 июля во Франции на мероприятия с участием свыше 50 человек нельзя будет попасть без соответствующего документа. А с начала следующего месяца использование пропусков будет ещё расширено: они потребуются для ресторанов и баров. В то же время этот талон станет необходим для пассажиров поездов и самолётов на дальних направлениях.

После французского лидера ряд заявлений сделал министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Он уточнил, что с 15 сентября представители медперсонала, которые отказались от вакцинации, «будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты». В то же время он не забыл напомнить, что именно сотрудники домов престарелых и персонал больниц в своё время получили приоритетное право на прививку.

Это было в январе этого года, но уже в марте я дал тревожный сигнал, заявив, что эта категория медперсонала вакцинировалась в недостаточной степени и что это подвергает опасности жизнь людей в домах престарелых и пациентов в госпиталях, — отметил министр.

Теперь же, по его оценкам, у ряда медицинских профессий показатель вакцинации гораздо ниже, нежели в среднем у населения по стране. По подсчётам Верана, прививать властям в этой ситуации придётся примерно полтора миллиона человек.

Запрос на твёрдого руководителя

В 2022 году Францию ждут новые президентские выборы. И несмотря на то что Макрон ещё не объявил о своих планах, его выступление наблюдатели сочли подготовкой к этой гонке. В частности, как пишет европейская версия издания Politico, обращение президента Франции было косвенным признанием того, что вопрос переизбрания напрямую зависит от успеха борьбы с коронавирусом во Франции.

В разговоре с NEWS.ru заведующая Центром евро-атлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России профессор НИУ ВШЭ Татьяна Зверева заметила, что в ближайшие два месяца ситуация во Франции может усугубиться: страна вступает в пору отпусков, все поедут к морю, в горы, будут активнее посещать рестораны, концерты и другие массовые мероприятия.

Необходимо обезопасить население и при этом избежать новых ограничений и самоизоляции, которые могут стать ударом для французской экономики. Есть необходимость поддержать намечающийся экономический рост: ожидается более 5% ВВП по итогам года, что, однако, пока не позволит вывести экономику на прежний доковидный уровень. Татьяна Зверева заведующая Центром евро-атлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России, профессор НИУ ВШЭ заведующая Центром евро-атлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России, профессор НИУ ВШЭ

По словам собеседницы NEWS.ru, в свете предстоящих президентских выборов Макрон, как кажется, надеется, что дополнительные меры позволят избежать новых ограничений, сохранить наметившийся позитивный экономический тренд и тем самым создать благоприятный фон для его переизбрания.

Выступление Макрона призвано укрепить его общие позиции и улучшить имидж его партии «Вперёд, Республика», которые, как показывают опросы общественного мнения и итоги состоявшихся недавно региональных и департаментских выборов, существенно ослаблены, — заявила Зверева.

Эксперт отмечает: в случае возможной дуэли во втором туре между Макроном и Марин Ле Пен действующий президент будет остро нуждаться в любой поддержке, в связи с этим он стремится привлечь на свою сторону не только собственный электорат, но и левых, и особенно правых избирателей. Именно с этой целью, по словам Зверевой, французский лидер надеется продемонстрировать имидж твёрдого руководителя, который не боится принятия жёстких мер для предотвращения нового витка пандемии, а вместе с ней — санитарного и экономического кризиса. Это должно понравиться правым избирателям и оттянуть голоса у набирающих обороты республиканцев и Национального объединения, заключила собеседница NEWS.ru.