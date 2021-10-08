Главред «Новой газеты» получил Нобелевскую премию мира

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Украинский журналист издания «Страна.ua» Владислав Бовтрук показал, как работают офисы телефонных мошенников, которые «разводят» на деньги жителей России. Как правило, звонки адресованы клиентам «Сбербанка». Журналист устроился работать в одну из таких контор в центре Киева.

По его словам, основные требования к соискателю — грамотная речь, свободное знание русского языка и минимальные навыки работы с компьютером. На собеседовании журналисту чётко объяснили, что нужно будет обзванивать россиян,...