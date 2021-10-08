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Главред «Новой газеты» получил Нобелевскую премию мира

12:07, 08 октября 2021
Главред «Новой газеты» получил Нобелевскую премию мира Дмитрий Муратов Фото: twitter.com/NobelPrize
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Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Муратов стал третьим россиянином, получившим награду.

В комитете отметили усилия журналистов «по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

До Муратова премию мира получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачёв.

Ранее сообщалось, что лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Его творчество посвящено судьбам беженцев. 

Награду в области химии получили учёные Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан за развитие асимметричного органокатализа. Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи. Награду за достижения в области медицины получили Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус за открытие рецепторов температуры и осязания.

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