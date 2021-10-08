Главред «Новой газеты» получил Нобелевскую премию мира
Анна Акимова
Анна Акимова
12:07, 08 октября 2021
Дмитрий МуратовФото: twitter.com/NobelPrize
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Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Муратов стал третьим россиянином, получившим награду.
В комитете отметили усилия журналистов «по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».
BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize#NobelPeacePrizepic.twitter.com/KHeGG9YOTT
До Муратова премию мира получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачёв.
Ранее сообщалось, что лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Его творчество посвящено судьбам беженцев.
Награду в области химии получили учёные Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан за развитие асимметричного органокатализа. Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи. Награду за достижения в области медицины получили Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус за открытие рецепторов температуры и осязания.