Объявленный погибшим на Украине российский командир остался жив

Командир кузбасского СОБРа Константин Огий, которого объявили погибшим в ходе спецоперации России на Украине, оказался жив, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Новокузнецкое городское отделение Российского союза ветеранов Афганистана. В организации сообщили, что военный двигался в составе колонны, попавшей в огневую засаду. Несмотря на это, он смог выбраться из окружения с помощью местного жителя.

Также отмечается, что в результате подрыва колонны несколько человек погибли. Огий вместе с пятью подчинёнными смог дать отпор и сбежать в лес. В настоящее время командир СОБРа находится в расположении российских войск.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН не обсуждает возможность отправки миротворческих сил организации на Украину. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не готовы рассматривать вариант исключения России из Совета Безопасности ООН.

Сторонником идеи введения миротворческих сил ООН на Украину является Киев. Верховная рада обратилась к Совбезу и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию страны миротворцев. Депутаты просят генсека ООН Антониу Гутерриша быть посредником в разрешении конфликта.