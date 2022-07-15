Обвиняемого в многомиллиардной афере москвича экстрадировали из Черногории Обвиняемого в многомиллиардной афере москвича экстрадировали из Черногории в Россию

Фото: Rainer_Droese/Global Look Press

Москвича, которого обвиняют в многомиллиардных махинациях и ранее объявили в международный розыск, экстрадировали в Россию из Черногории, сообщает сайт «МВД Медиа». Ему инкриминируют аферу, которой он нанес своему банку-работодателю ущерб на сумму порядка 35 млрд рублей.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории экстрадирован россиянин Сергей Ипатов. С 2018 года мужчина находился в международном розыске, — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, в 2015–2016 годах Ипатов занимал руководящую должность в одном из банков Москвы. Он регулярно вносил в систему недостоверные сведения, например, занижал размеры вкладов физических лиц. Разница между реальным размером вкладов и внесенными в базу денежными средствами похищалась.

Ипатову предъявили обвинение, однако он успел выехать за границу. Позже его объявили в международный розыск. В феврале текущего года он был задержан в аэропорту Черногории. 15 июля его решили передать российским коллегам.

Ранее стало известно, что глава разорившегося АКБ «Стратегия» Кирилл Другов объявлен в международный розыск по линии Интерпола после незаконного хищения нескольких миллиардов рублей со счетов финансовой компании. Его арест санкционировал Басманный районный суд Москвы. Отмечается, что банк задолжал вкладчикам почти 12 миллиардов рублей.