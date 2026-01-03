Обстановка около президентского дворца в Каракасе попала на видео

Венесуэльские власти усилили меры безопасности вокруг президентского дворца Мирафлорес в столице страны Каракасе, о чем свидетельствуют кадры, распространенные RT. На видео зафиксированы блокпосты и усиленные наряды охраны, выстроенные вблизи резиденции.

Помимо этого, в кадре запечатлены сотрудники силовых структур, передвигающиеся на мотоциклах. Также возле президентского дворца замечена бронетехника.

Ранее председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов говорил, что попытка Соединенных Штатов подчинить себе народ Венесуэлы обречена на провал. Политик сообщил, что его партия решительно осудила агрессию со стороны США. Зюганов охарактеризовал действия американских военно-воздушных сил как вопиющий случай вооруженного вторжения в суверенное государство.

До этого министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто подтвердил факт нападения. По его данным, ударам подверглись не только военные, но и гражданские объекты. Под обстрел попали цели в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. Дипломат решительно осудил военную агрессию США против его страны.