Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 19:32

Обстановка около президентского дворца в Каракасе попала на видео

Фото: Xin Huashefa/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Венесуэльские власти усилили меры безопасности вокруг президентского дворца Мирафлорес в столице страны Каракасе, о чем свидетельствуют кадры, распространенные RT. На видео зафиксированы блокпосты и усиленные наряды охраны, выстроенные вблизи резиденции.

Помимо этого, в кадре запечатлены сотрудники силовых структур, передвигающиеся на мотоциклах. Также возле президентского дворца замечена бронетехника.

Ранее председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов говорил, что попытка Соединенных Штатов подчинить себе народ Венесуэлы обречена на провал. Политик сообщил, что его партия решительно осудила агрессию со стороны США. Зюганов охарактеризовал действия американских военно-воздушных сил как вопиющий случай вооруженного вторжения в суверенное государство.

До этого министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто подтвердил факт нападения. По его данным, ударам подверглись не только военные, но и гражданские объекты. Под обстрел попали цели в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. Дипломат решительно осудил военную агрессию США против его страны.

Венесуэла
Николас Мадуро
Каракас
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Стоит быть осторожнее»: Трамп сделал предупреждение главе еще одной страны
Трамп раскрыл, что станет с нефтяными активами в Венесуэле
Трамп объяснил смысл операции в Венесуэле
Трамп обвинил Мадуро в торговле наркотиками
Американский генерал раскрыл, как спецназу удалось похитить Мадуро
Раскрыты масштабы авиационной операции США в Венесуэле
На подлете к Москве сбили еще шесть БПЛА
Трамп раскрыл, чего он хочет в Западном полушарии
Трамп дал оценку действиям армии США, атаковавшей Каракас
Силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ на российский регион
Министр экологии Татарстана Шадриков внезапно покинул пост
В Карибском море заметили американские авианосцы
В Совфеде раскрыли, почему США атаковали Венесуэлу
Трамп раскрыл, что ждет Мадуро в США
«Счет идет на десятки»: жуткое ДТП с автобусом под Тулой. Жертвы, дети?
«Вторая, более мощная атака»: Трамп сделал грозное заявление по Венесуэле
Зеленский предложил новые кадровые перестановки на Украине
Трамп раскрыл, где спецназ захватил Мадуро
Захарова ответила на громкие слухи о вице-президенте Венесуэлы в России
Россия расчехляет «Орешник», Нагиева призвали быть скромнее: что дальше
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.