Обнаружено ещё одно сходство людей и приматов

Учёные Даремского университета (Великобритания) изучили взаимодействие обезьян в зоопарках и пришли к выводу, что приматы применяют жестикуляцию для начала и окончания взаимодействия, как и люди. Об этом сообщает Daily Mail.

Учёные изучили 1242 контакта между особями приматов. Специалисты установили, что обезьяны пользуются языком жестов для формирования чувства приверженности и общности. Исследователи отметили, что подобное поведение не фиксировалось ранее ни у одного из видов.

Чувство приверженности среди обезьян характеризуется ощущением необходимости достичь единой цели. Среди приматов это проявляется как нужда в контакте с представителем своего вида, либо в плане принятия или отторжения кого-либо внутри стаи.

Ранее сообщалось, что в Индии обнаружили останки неизвестного вида примата. Данные останки учёные университета Аризоны отнесли к предкам гиббона. Исследование костей продолжалось пять лет, и удалось установить прямую генетическую связь этого древнего вида с современным типом обезьян.