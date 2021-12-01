Обнаружено антитело для создания универсальной вакцины от коронавируса

Учёные Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое может нейтрализовать различные штаммы коронавируса и стать основой для разработки универсальной вакцины, сообщает РИА Новости со ссылкой на научную статью, опубликованную на ресурсе bioRxiv. Антитело было получено из крови человека, ранее переболевшего COVID-19 в тяжёлой форме.

Специалисты обнаружили , что антитело 35B5 воздействует на ту уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Выяснить это удалось с помощью опытов с применением криоэлектронного микроскопа.

Как считают учёные, эта способность антитела позволит сделать на его основе универсальную вакцину от различных штаммов коронавируса. Они также не исключают, что 35B5 сможет нейтрализовать и недавно обнаруженный штамм B.1.1.529 «омикрон».

Ранее китайские учёные предположили, что по ряду косвенных признаков «омикрон» может быть опаснее уже известных штаммов. По мнению директора инфекционной больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхуна, одна из угроз «омикрона» заключается в большом количестве мутаций, в результате которых он сформировался. Из-за этого повысилась «живучесть» нового штамма, который уже победил другие разновидности вируса в Южной Африке. Кроме того, по имеющимся данным, эта разновидность коронавируса распространяется быстрее остальных и стремительно становится доминирующей. Ещё одним существенным отличием «омикрона» может стать его способность преодолевать сформировавшийся в организме иммунитет к коронавирусу.