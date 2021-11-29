Китайские учёные назвали три главных опасности омикрон-штамма коронавируса

Новая разновидность коронавируса «омикрон» появилась совсем недавно, поэтому требуется время, чтобы изучить его новые свойства. Однако по ряду косвенных признаков можно предположить, чем «омикрон» может быть опаснее уже известных штаммов. Об этом заявили китайские эксперты, опрошенные ресурсом «Хуаньцюван».

Так, по мнению директора инфекционной больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхуна, одна из угроз «омикрона» заключается в большом количестве мутаций, в результате которых он сформировался. Из-за этого повысилась «живучесть» нового штамма, который уже победил другие разновидности вируса в Южной Африке. Кроме того, по имеющимся данным, эта разновидность коронавируса распространяется быстрее остальных и стремительно становится доминирующей.

Ещё одним существенным отличием «омикрона» может стать его способность преодолевать сформировавшийся в организме иммунитет к коронавирусу. Об этом свидетельствует реакция стран с высоким уровнем вакцинации, которые намерены не допустить проникновения к себе нового штамма.

Несмотря на это, китайские эксперты настаивают на том, что пока рано делать окончательные выводы относительно нового штамма. По их словам, для того, чтобы оценить эффективность существующих прививок и реальную угрозу омикрон-штамма, а также его способность заменить «дельту» в качестве доминирующего, потребуется время.

Ранее главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что новый «омикрон» штамм — не повод поднимать панику, так как его только начали изучать. К тому же сведения врачей противоречивы, а множественные мутации могут и вовсе уничтожить инфекцию. Он добавил, что размножаться вирус будет среди непривитых, так как ему нужны благоприятная среда.

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