Обещание Эрдогана по Крыму сравнили с дарами данайцев

https://static.news.ru/photo/4b345ff6-9a70-11eb-aa02-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Обещание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь Украине вернуть контроль над Крымом выглядит как дары данайцев. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Так называемая поддержка Турцией «Крымской платформы» живо напоминает известную сцену из «Энеиды» Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». У Эрдогана свои внешнеполитические цели и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния, — пояснил Молохов в беседе с РИА Новости.

Он считает, что Зеленскому с таким союзником, как Анкара, и врагов не надо, а задуманная Киевом «Крымская платформа» с турецким участием «быстро превратится в дырявое корыто».

Ранее NEWS.ru сообщал, что позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму выглядит упрямой и нереалистичной. Об этом заявил член Совфеда от Крымского региона Сергей Цеков. По его словам, полуостров никогда не вернётся под контроль Украины. Эрдоган заявил о поддержке «Крымской платформы» на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.