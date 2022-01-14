NYT: США проявляют лицемерие в диалоге с Россией

Соединённым Штатам необходимо пойти на сделку с Россией, чтобы избежать войны, написал в своей статье журналист американского издания The New York Times Питер Бейнарт. Он обвинил США в лицемерии, пояснив, что их подход к внешней политике всегда строился на принципах сфер влияния, но власти предпочитают осуждать другие страны, которые придерживаются тех же принципов ради собственной безопасности.

США проводят политику «сфер влияния» в своём полушарии уже почти 200 лет. Слушая господина Блинкена (госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. — NEWS.ru), можно подумать, что США давно выбросили на свалку истории их прерогативу проводить свою политику в отношении южных соседей Америки. Ничего подобного, — пишет Бейнарт.

Переговоры России и США состоялись 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а затем консультации с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Основной темой всех переговоров были предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину.

В Кремле обвинения в подготовке к вторжению на Украину неоднократно отвергали. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США намереваются создать военные плацдармы вокруг России. По его словам, для реализации этих замыслов Вашингтон готов привлечь союзников. Задача Соединённых Штатов и их партнёров заключается в том, чтобы обеспечить доминирование в Европе и постоянно создавать раздражители вокруг границ РФ.

Лавров также сообщил, что Запад грубо нарушает ранее взятые на себя обязательства и пытается сбросить с себя главную ответственность на переговорах по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что российская сторона выступает за решение вопросов на основе баланса интересов. По словам министра, Россия не будет бесконечно ждать перемен и обещаний от Запада, она знает, как обеспечить свою безопасность.