Нынешний сезон лесных пожаров в Канаде признан самым разрушительным

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Нынешний сезон лесных пожаров в Канаде оказался самым разрушительным в истории. Канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр во время онлайн-конференции заявил, что прогнозы на июль и август оказались негативными, передает Wemontreal.

По всей видимости, 2023 год, к сожалению, стал самым худшим сезоном лесных пожаров за всю историю Канады, — сказал Блэр.

Согласно прогнозам, высокая пожарная активность будет сохраняться в течение следующих двух месяцев. Этому будут способствовать засушливая погода и температура выше нормы на большей части Канады. Блэр добавил, что ситуация может ухудшиться из-за дождей с грозами, так как некоторые пожары начались из-за ударов гроз в сухостой.

Министр отметил, что в настоящее время в стране зафиксировано 648 активных очагов возгорания, из которых 339 не взяты под контроль. Больше всего пожаров в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио. С начала года огонь уничтожил 8,8 млн га территорий.

Ранее на юге Турции эвакуировали население из-за крупного лесного пожара в провинции Хатай. Огонь подбирался к населенным пунктам, из-за чего местным властям пришлось просить помощь у соседних провинций.