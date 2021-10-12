Нуланд оценила переговоры в МИД России

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала переговоры в Министерстве иностранных дел России конструктивными. Её мнение приводит пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц в своём Twitter.

Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из Министерства иностранных дел России, — написал он.

Визит Нулaнд продлится до 13 октября. Помимо встреч в российском МИД у неё запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Кроме того, заместитель госсекретаря США встретится с помощником президента России Юрием Ушаковым. Сама Нулaнд по прибытии в Россию заявила, что основной темой предстоящих переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения Москвы и Вашингтона.

Визит высокопоставленного американского дипломата в Москву, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений мeжду двумя странами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что инициатива визита Нуланд в Москву исходила от американской стороны. С 2019 года дипломат находилась в чёрном списке и не могла въезжать на территорию России.