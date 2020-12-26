Новый штамм COVID-19 обнаружили в Португалии

https://static.news.ru/photo/862fa56a-4873-11eb-b94f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Новый, британский штамм коронавируса проник в Португалию. Его обнаружили у путешественников, прибывших из Великобритании на португальский остров Мадейра.

Новый вариант был выявлен у путешественников, прибывших на Мадейру из Великобритании, — сообщает агентство Reuters.

В региональном управлении по вопросам защиты населения Португалии добавили, что выявить вирус удалось благодаря работе, проделанной в расположенном в международном аэропорту Мадейры скрининговом центре. При этом в управлении не указали, сколько человек заражены и когда случаи были диагностированы.

Ранее сообщалось, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре считают, что новый тип коронавируса, который появился в Великобритании в ноябре, является очередной мутацией в геноме инфекции и занимает порядка 3%. На течение болезни штамм не имеет сильного влияния.